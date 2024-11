Alemães não celebram 'peladões' como antes: como a cultura da nudez entrou em crise

Em 2024, a associação Deutscher Verband für Freikörperkultur (DFK), que representa os interesses dos adeptos do nudismo no país, celebra seu 75º aniversário. Uma boa ocasião para revelar as camadas da evolução do movimento, e seu papel no tecido cultural na Alemanha, que alguns consideram um dos berços da "nudez cultivada".

Nudez como antídoto à industrialização

Fato é que nenhuma lei alemã proíbe expressamente a nudez (não sexual). Em áreas privadas, ela é considerada legal, mesmo se visível a partir do exterior, e o mesmo se aplica ao banho de sol pelado, a menos que a legislação local delibere em contrário.

As raízes do FKK remontam ao fim do século 19, início do 20, quando na Alemanha pululavam movimentos de reforma social visando minorar o impacto da industrialização sobre a saúde, pois a vida em cidades lotadas e poluídas vinha devastando o estado físico e mental da população.

Os representantes do movimento acreditavam que a agradável sensação do sol, ar e água sobre a pele nua, em meio a indivíduos de mentalidade semelhante, era benéfica, não só por promover uma autoimagem positiva, como também auxiliando na cura de diversas doenças, inclusive tuberculose, raquitismo e depressão de inverno, hoje denominada transtorno afetivo sazonal (TAS).

Também como uma forma de rebelião contra a moral rígida do século 19, os primeiros grupos naturistas emergiram na década de 1890, propondo o banho de sol sem roupas como uma atividade natural, não sexualizada. Em 1920, estabeleceu-se na ilha de Sylt a primeira praia nudista alemã.