Agredida, drogada e estuprada: a história de uma escrava sexual na Índia

Um relatório do Departamento de Estado dos EUA de 2023 observou que a Índia realiza "esforços notáveis", mas ainda está aquém do mínimo para eliminar o tráfico de pessoas.

"Os traficantes exploram milhões de pessoas no comércio sexual da Índia", disse o relatório.

Alguns grupos organizam "casamentos fictícios na Índia e nos países do Golfo" antes de explorar sexualmente as mulheres, segundo o relatório.

Para atrair suas vítimas, essas organizações usam as redes sociais ou aplicativos de namoro, acrescentou.

Muitas ficam presas na prática ilegal de servidão por dívida, também conhecida como escravidão por dívida, na qual as vítimas são forçadas a trabalhar para pagar os empréstimos recebidos.

"Ele rasgou minhas roupas"

Ayesha, 18 anos, deixou seu emprego em uma fábrica de tecidos em Bangladesh e deu todas as economias dela e da mãe, US$ 285 (R$ 1.648), a um intermediário que prometeu levá-la clandestinamente para a Índia e conseguir um emprego com melhor remuneração.