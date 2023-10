'Me disseram que eu nem era tão escura', diz primeira ministra negra do TSE

É claro que na medida em que eu for convocada para atuar no tribunal, minhas pesquisas vão me permitir reafirmar aquilo que eu também tenho observado no TSE.

Fake news não é a simples difusão equivocada da desinformação, que muitas vezes acontece até sem consciência. Fake news é um conjunto de ações que envolvem a consciência da falsidade daquela notícia que é usada para causar dano e obter vantagem —no nosso caso aqui, vantagens políticas.

Mas dois pontos, em especial, me chamam atenção, já para ficarmos de olho nas eleições de 2024. Ao lado do processo de desinformação com atuação de milícias digitais, outra grande preocupação que tenho é o combate à violência política de gênero e de raça.

Para esses pontos —violência política de gênero e raça, fake news e milícias digitais— temos decisões importantes já tomadas pelo tribunal e estudos interessantes feitos e divulgados pelo TSE, e eu com a minhas pesquisas vou poder reforçar tudo isso.

Você acredita que fake news contribuem com a desigualdade social, de raça e de gênero?

Sem dúvida. Nós já aprendemos com as últimas eleições que, primeiro, as fake news matam, é só lembrar da pandemia.