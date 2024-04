Lela Brandão: 'É insustentável seguir tendências de moda do TikTok'

A Universa, Lela diz que encontrou paz como produtora de conteúdo ao produzir um podcast semanal. O programa aborda não só moda, mas relacionamentos, comportamento e outros temas. "Desistiria da produção de conteúdo se continuasse no ritmo que estava, fazendo sete reels por semana", desabafa.

Confira a entrevista a seguir.

UNIVERSA: A Lela Brandão Co. tem como conceito a "revolução do conforto". Como surgiu essa ideia?

Lela Brandão: No início dos anos 2000, a cultura das dietas e da magreza extrema mexeu muito comigo. Naquela época, eu tinha 13 anos e desenvolvi distúrbios alimentares sérios. O que me fazia competir com meu próprio corpo eram minhas roupas. Me punia por comer, exagerava em exercícios, não ia a festas. Fiquei neste buraco por anos. Até que entendi que as roupas poderiam também ser um caminho para que eu tivesse uma relação mais respeitosa com meu corpo.

A moda feminina é o único mercado em que temos que nos adequar ao produto. Historicamente, somos acostumadas a comprar uma roupa que não serve e entender que é o nosso corpo que está inadequado. Lela Brandão

Fiz uma curadoria de peças em marcas de shopping e montei meu armário baseado nisso. Comecei a produzir conteúdo e as pessoas sempre me perguntavam de onde eram minhas roupas, porque pareciam confortáveis. Mas não queria divulgar porque não necessariamente as marcas tinham essa preocupação.