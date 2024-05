Querido Antero! A gente sempre vai ter você no coração

Antero Greco sempre foi um brilhante jornalista de texto, do Estadão, Diário Popular, rápida passagem pela Folha. Mas começou cedo a transição para a TV. No início dos anos 1980, quando Falcão chegou à Roma e antes de a TV Bandeirantes tornar as manhãs de domingo inesquecíveis, Antero foi comentarista de vários jogos da Série A.

A inconfundível voz de Antero já estava lá. Bem mais tarde, Antero dividiu-se entre a função de editor de esportes do Estadão e comentarista da ESPN, dedicado às transmissões de Copa do Brasil e futebol internacional e totalmente ligado ao Sportscenter, do fim na noite, junto com o Amigão, Paulo Soares.

Muita gente vai se lembrar das risadas. Amigão anunciando o interesse do São Paulo no argentino Milton Caraglio e Antero respondendo: "Também não precisa encher a boca para dizer isso." E o Amigão não conseguia controlar a gargalhada.