Pelas barbas do profeta, Antero. E o que só você viu, Apolinho?

"Pelo amor dos meus filhinhos", gritava Silvio no meio de uma narração, e divertia a todos, deixando uma partida de futebol além de emocionante, muito atraente.

Enquanto isso, Antero fazia seus comentários ou textos de uma forma inteligente e direta, sendo críticas positivas ou negativas.

Trabalhei junto com Silvio nos primeiros quatro meses de 2024, comentando jogos do campeonato paulista pela TV Record e ele no R7, e sempre encontrava com ele por lá.

Poucas pessoas, inclusive, sabem que antes do Silvio Luiz ser narrador esportivo, ele foi árbitro de futebol dos grandes campeonatos.

E tem uma história que o Silvio carregou para eternidade. Sempre que me via, a primeira pergunta era: "Casão, já aprendeu a fazer o nó na gravata?"

Isso porque, quando chegava no estádio com o terno da Globo e com a gravata na mão, eu ficava com vergonha de pedir para alguém da Globo fazer. Ia até a sua cabine da Band ou da Record e ele fazia o nó da minha gravata.