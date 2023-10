Alaíde Costa: 'Fazer o que todo mundo faz não valia a pena para mim'

Tem o fato também de, na época, ser muito mais forte o preconceito de mulheres fazerem música, cantar músicas muito diferentes.

Na realidade, a única cantora negra que canta esse gênero sou eu, não tem outra.

No início da bossa nova, João Gilberto a convidou para uma reunião com "os meninos" (Tom Jobim, Vinicius de Moraes) depois de ouvi-la cantar. Como foi a sua interação com eles?

Na época, o João já estava com aquela batidinha dele, mas ainda não tinha o nome do movimento. Eu participei do comecinho, em quase todas as reuniões, porque quando ele me convidou, já existiam reuniões. Mas eu participei de muita coisa, shows em faculdades, colégios. Muita coisa no comecinho da bossa nova, estive presente em tudo.

Como eram essas reuniões? Eram para falar sobre música, compor?

A gente se reunia, um mostrava sua música, o outro também. Na época eu ainda não compunha.