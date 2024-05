Amy Winehouse não merecia um filme medíocre como 'Back to Black'

Sua música é deixada de lado, assim como sua influência no cenário pop britânico moderno. "Back to Black" opta pelo caminho mais óbvio sem fazer o dever de casa básico em uma biografia: tentar entender o biografado, tentar se aprofundar no dilema entre o sucesso e a personalidade autodestrutiva. Na falta de uma visão clara, sobra o moralismo tacanho e a vontade, ainda que velada, em vilanizar a vítima.

A trama é linear, inicia quando Amy cantava nos pubs de Camden Town, bairro que adotou como seu em Londres. Ela vive uma estrutura familiar fragmentada que o filme não tem o menor interesse em explorar. O sucesso veio cedo, assim como o primeiro contrato e o primeiro álbum, desenhado sobre suas experiências amorosas —momentos chave que o filme ignora sem o menor pudor.

Marisa Abela como Amy Winehouse em 'Back to Black' Imagem: Universal/Focus

A pressa de Taylor-Johnson é promover o encontro de Amy, já famosa, e Blake Fielder-Civil, por quem ela se apaixona perdidamente. A partir daí, "Back to Black" se torna um novelão sob a perspectiva dos tabloides, retratando a cantora como uma diva violenta, constantemente embriagada e enlaçada em um casamento tóxico, o que fez a festa dos paparazzi —a presença dos fotógrafos é tão intensa que aproxima perigosamente sua narrativa da paródia.

Apesar da escolha pelo recorte amoroso, o público fica à deriva para entender como Amy se agarrou tão ferozmente a Blake. A música que ela fez para enfrentar seus demônios termina, mais uma vez, à margem da trama.

São opções artísticas incompreensíveis, esperadas em alguma produção televisiva barata, mas que ganham volume neste filme que não tem nada a dizer sobre Amy Winehouse, sua influência, sua vida ou sua música. É uma obra feita por robôs.