Domingo, 05/01/2025 Este é o período ideal para avançar com planejamento e disciplina Por Titi Vidal Áries nos incentiva a enfrentar os desafios A semana começa com a Lua crescente em Áries, trazendo uma potente vibração de coragem e iniciativa. No entanto, é essencial não se deixar levar pela pressa. A força ariana nos incentiva a enfrentar desafios de maneira firme e determinada, mas o movimento retrógrado de Marte, agora retornando para Câncer, nos convida a olhar para trás. Este é um momento para revisitar memórias, emoções e reconectar-se com quem nos oferece apoio emocional. Ao mesmo tempo, o ciclo da lunação em Capricórnio reforça a necessidade de seguir com calma, responsabilidade e respeito aos limites. Este é o período ideal para avançar com planejamento e disciplina, lembrando sempre que o progresso consistente é mais valioso do que a velocidade. "Devagar e sempre" deve ser o lema da semana. Atenção redobrada Mercúrio, em tensão com Netuno, alerta para o risco de mal-entendidos, promessas vazias e percepções distorcidas. É um período para redobrar a atenção nas conversas e evitar discussões frívolas, fofocas ou decisões importantes. Tudo precisará de mais atenção e a nossa mente tende a precisar de pausas para assimilar informações e conteúdos. Usar esta fase para silenciar, refletir e filtrar as informações será oportuno. Deixe as decisões mais significativas para o meio da semana, quando Mercúrio ingressa em Capricórnio, no dia 8 de janeiro. A partir desse ponto, a comunicação ganha um tom mais maduro, objetivo e prático. As ideias se alinham ao mundo real e as conversas passam a ser guiadas por resultados palpáveis e estratégias bem definidas. É um ótimo período para resolver assuntos burocráticos e técnicos, bem como para lidar com documentos, resolver assuntos de trabalho e lidar com tudo da forma mais objetiva e pragmática possível. Previsões de 5 a 12 de janeiro O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) Suas emoções tendem a estar bem agitadas com a fase cheia da Lua, mas vá com calma. Touro (21/04 a 20/05) Assuntos do passado ganham evidência, reforçando a necessidade de cuidar da intimidade. Gêmeos (21/05 a 20/06) Confie no seu senso estratégico e se comprometa com o que é possível. Câncer (21/06 a 21/07) Marte retorna para o seu signo, reforçando a importância de sua autonomia nas decisões. Leão (22/07 a 22/08) Se preservar e ficar um pouco mais na sua pode te fazer muito bem. Virgem (23/08 a 22/09) Entender o que está ao seu alcance é importante para não absorver problemas que não são seus. Libra (23/09 a 22/10) Nas relações e parcerias, esteja ao lado de quem te motiva e te inspira a ser você mesmo. Escorpião (23/10 a 21/11) Nas finanças, ainda que a animação esteja grande, mantenha os pés no chão e nada de muita ousadia. Sagitário (22/11 a 21/12) Boas resoluções financeiras podem se apresentar. Aproveite para colocar as planilhas em ordem. Capricórnio (22/12 a 20/01) Se antes estava difícil falar sobre o que pensa, agora ficará mais fácil graças a Mercúrio. Aquário (21/01 a 19/02) São dias de mais movimento, contato com pessoas e até mesmo deslocamento. Peixes (20/02 a 20/03) Busque entender o que pode ser feito para que você tenha mais autonomia financeira.