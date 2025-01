Impaciente, eu? Ranking mostra quais signos têm mais pressa no zodíaco

A seguir, descubra a posição de cada representante do zodíaco no ranking da impaciência.

1º lugar: Áries

Não tem como negar: Áries quer tudo para anteontem. Ele corre no tempo, tem pressa de ganhar as batalhas cotidianas - e o dia a dia ariano parece que transcorre numa luta contínua. O primeiro signo do zodíaco não aceita pedidos para parar: ele sente necessidade de desbravar a vida com pressa.

2º lugar: Aquário

Os nativos de Aquário são inovadores e pensam muito rápido. Constróem as próprias metas e desafios. Inteligentes e ágeis, compreendem muito depressa que a vida é uma passagem. Aquarianos são, na verdade, fora desse tempo: são do amanhã e regem o futuro. Como esquecem que as demais pessoas não compartilham essa inquietude, acabam atropelando-as.

3º lugar: Leão

Competitivos, os leoninos querem fazer sempre o melhor, entregar o que entendem que são competências do rei do zodíaco. Deixar para amanhã também não é tarefa que condiz com o nativo do signo. Por isso, a frase "matar um leão por dia" não agrega nada a Leão, já que sua agilidade não deixa espaço para essa característica.