É preciso um ritmo mais cuidadoso e acolhedor; a previsão do céu em janeiro

Já no dia 17, o Sol, em boa conexão com Netuno, suaviza as emoções, trazendo um clima de empatia e sensibilidade. É uma oportunidade para cultivar interações mais profundas.

O dia 19 é marcado por momentos de clareza e organização. Com Mercúrio e Saturno em sintonia, é hora de revisar contratos, esclarecer pendências e colocar as ideias em ordem.

No mesmo dia, o Sol ingressa em Aquário e, logo no dia 21, se une a Plutão, inaugurando um período que incentiva dar passos rumo ao futuro.

Apesar do tom de inovação, esse encontro pode trazer tensões e disputas ligadas ao poder, exigindo cuidado nas interações.

Também no dia 21, a fase minguante da Lua, em Escorpião, nos convida a limpar e encerrar ciclos. É uma fase para olhar para dentro e reorganizar a mente e as emoções, evitando atritos desnecessários.

Convite ao prazer

O último fim de semana do mês ganha um tom mais leve, com foco no amor, nas relações e no prazer. Vênus em harmonia com Marte e Urano, além de Mercúrio alinhado a Netuno, traz criatividade, conexão e energia para vivermos o presente com intensidade.