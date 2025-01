Relacionamentos ganham um ar mais romântico e envolvente; o amor em janeiro

O início do mês traz uma energia mais caseira, com foco em filmes, encontros íntimos e reflexões sobre o futuro a dois. As coisas mudam de ritmo com a segunda quinzena, mas o amor seguirá intenso. Encontros com o passado podem acontecer.

O amor está presente, mas manter os pés no chão será fundamental. Evite idealizações e tenha cuidado para não criar expectativas que não correspondem à realidade. Se algo incomoda, abra o diálogo de forma honesta e carinhosa, sem adiar soluções.

As palavras serão sua principal arma de sedução neste mês, mas tenha cuidado com exageros ou discussões desnecessárias. Você pode retomar conversas do passado ou até mesmo reavaliar relações antigas.