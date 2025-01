Domingo, 19/01/2025 Aquário nos convida a olhar além do individual e unir forças iStock Sol em Aquário desperta senso de coletividade Titi Vidal A semana começa com grandes movimentações no céu e um tom de renovação pairando no ar. Logo no domingo, o Sol ingressa em Aquário, dando início a uma fase marcada por conexões racionais, movimentos coletivos e o despertar para um senso maior de comunidade. Aquário nos convida a olhar além do individual, a unir forças e a pensar no futuro com inovação. Porém, assim que o Sol adentra neste signo, ele se encontra com Plutão, podendo trazer uma energia intensa de disputas, reviravoltas e reflexões sobre poder e controle. Muitas vezes, Plutão nos ensina pelo desapego, e a palavra "refazer" ecoa com força. Para que algo renasça, é preciso que algo chegue ao fim. Não se assuste se algumas crises ou finalizações se apresentarem ao longo da semana. Elas virão para limpar e abrir espaço para o novo. Resoluções sensatas Entre os dias 19 e 21, um sopro de maturidade e racionalidade nos traz suporte. Mercúrio em harmonia com Saturno favorece diálogos sensatos e resoluções baseadas em fatos concretos. Conversas importantes podem acontecer, e, se você souber ouvir e ponderar, grandes acordos e entendimentos tendem a surgir. No dia 21, a Lua minguante em Escorpião promete um dia intenso, profundo e emocionalmente transformador. Escorpião nos pede coragem para olhar o que está escondido, visitar as águas emocionais que podem estar nos intoxicando e eliminar o que não serve mais. É uma fase de desapego, purificação e renascimento em silêncio. Intensidade e transformação O clima esquenta no dia 23, com Mercúrio tensionado com Marte trazendo impaciência e possíveis conflitos nas comunicações. As palavras podem sair como faíscas, então respire fundo antes de falar. Evite discussões acaloradas ou decisões impulsivas. Contudo, o mesmo dia traz um alívio poderoso: Marte e Urano em boa sintonia impulsionam ações inovadoras, libertadoras e criativas. Se houver algo que você deseja transformar, mude com coragem, mas sem pressa. Direcione sua energia para o novo e para o inesperado que, neste momento, pode ser sua grande chance de crescimento. Para o amor, o fim de semana traz boas notícias. Vênus e Marte em harmonia aquecem os corações, favorecendo encontros, sedução e aquela sintonia gostosa entre razão e paixão. As relações fluem com mais leveza e intensidade na medida certa. Publicidade Previsões de 19 a 26 de janeiro O que te aguarda Áries (21/03 a 20/04) É uma semana intensa e você tende a sentir uma necessidade maior de se colocar para dentro. Leia mais. Touro (21/04 a 20/05) Talvez seja importante retomar um assunto delicado ou ter uma conversa difícil. Leia mais. Gêmeos (21/05 a 20/06) Esteja alerta com as demandas profissionais e tente não assumir várias atividades ao mesmo tempo. Leia mais. Câncer (21/06 a 21/07) Tente ter cautela com suas reservas financeiras e evite se comprometer com dívidas. Leia mais. Leão (22/07 a 22/08) É hora de olhar para os laços afetivos com mais cuidado e, se necessário, fazer ajustes. Leia mais. Virgem (23/08 a 22/09) Não negligencie a saúde. Seu corpo pede atenção e saber a hora de parar é essencial. Leia mais. Libra (23/09 a 22/10) O cuidado com a saúde e a organização das tarefas pode ser o segredo para dias produtivos. Leia mais. Escorpião (23/10 a 21/11) Permita-se rir, amar e aproveitar os encontros que aquecem o coração. Leia mais. Sagitário (22/11 a 21/12) Busque ajustar suas finanças e olhar com atenção para o que realmente importa. Leia mais. Capricórnio (22/12 a 20/01) É hora de dar atenção ao que realmente tem valor e olhar suas finanças com mais critério. Leia mais. Aquário (21/01 a 19/02) Permita-se olhar para dentro com mais carinho, desacelerar quando necessário e redefinir prioridades. Leia mais. Peixes (20/02 a 20/03) Sua presença tende a inspirar e encantar, então aproveite para reforçar laços. Leia mais. E mais O Sol entrou em Aquário! Veja 8 dicas para aproveitar a temporada Leia mais Quais são os sinais de vida passada? Márcia Sensitiva ensina a reconhecer Leia mais Ainda dá tempo de se organizar Como signos devem levar as finanças em 2025 Leia mais