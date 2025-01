O Sol entrou em Aquário! Veja 8 dicas para aproveitar a temporada

Lutar pelos objetivos

Chega de clima de férias! O Sol em Aquário vai trazer mais dinamismo mental para traçar objetivos e planejar metas de curto ou longo prazo. De brinde, vem a garra para colocar em prática o que for necessário. Saindo de uma energia de materialização, com Capricórnio, a energia aquariana vai permitir arriscar alguns passos mais ousados e sonhar além dos limites já conhecidos. Tem um plano ousado? Comece agora a levantar todas as possibilidades para concretizá-lo.

Expandindo parcerias

É através das ideias em comum que poderemos encontrar pessoas na mesma sintonia que nós. Durante a temporada do Sol em Aquário, novas amizades podem surgir e antigos laços podem se fortalecer, principalmente aqueles pautados por crenças e ideais parecidos. Por outro lado, pode haver intolerância com quem pensa diferente e afastamentos podem acontecer em decorrência disso. Afinal, Aquário é um signo que não gosta de perder tempo com quem vai no movimento contrário de suas bandeiras.

Diálogos honestos

E, por falar em relações, sabe aquele papo que você precisa ter há tempos com alguma pessoa do seu convívio, principalmente familiar? É hora de aproveitar a energia do elemento ar, que vem com o Sol em Aquário, para comunicar tudo aquilo que está dentro de você. Com honestidade e expondo todos os seus argumentos, será mais fácil reciclar relações importantes. O segredo é comunicar com sinceridade e deixar o orgulho de lado. Cuidado para não querer ser o dono da razão!