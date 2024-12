Na festa da firma, Touro faz 'panela' e Escorpião sensualiza. E seu signo?

Mas nem todo ariano é assim: parte deles depois de algumas doses extras de álcool se transforma na pessoa mais afetuosa do mundo.

O taurino não é da turma que gosta de fazer amizade com quem não conhece. Durante a festa, é muito provável que só interaja com os colegas de sempre, do mesmo departamento. É bastante esperado, também, que Touro olhe mais para comida do que para as bebidas.

O nativo de Gêmeos bebe até se sentir mais relaxado e soltinho, mas dificilmente chega ao ponto de ficar bêbado. Assim, assume uma postura extremamente sociável, conversando sobre os mais variados assunto, com todo mundo que encontrar pela frente, independentemente da hierarquia existente na empresa.

O canceriano fica de olho em tudo e em todos, mesmo que não seja sua intenção — é "meio que automático" e ele não consegue se controlar, sabe? No dia seguinte, Câncer é um dos que comentam (para não dizer espalham) todos os "causos" (para não dizer fofocas) que aconteceram na festa.