Fim das lágrimas e início de tsunami de alegria a 3 signos até sábado, 7/12

Câncer viverá um período de carinho e compreensão que pode marcar encontros transformadores.

Leia as previsões a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora astrológica do Astrocentro.

O Anjo da Estabilidade traz segurança e confiança nos relacionamentos. Solteiros podem conhecer alguém que inspire tranquilidade; comprometidos devem aproveitar a fase de cumplicidade e solidez emocional.

Diálogo e sinceridade são o foco desta quinzena. O Anjo da Comunicação inspira conversas leves e esclarecedoras, facilitando conexões. Solteiros podem atrair alguém em eventos sociais; compromissos devem fortalecer o vínculo com boa conversa.