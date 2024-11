Fortuna inesperada chega para 3 signos a partir de domingo, 24/11/24

O domingo promete uma energia surpreendente no campo financeiro, favorecendo três signos com oportunidades de crescimento e estabilidade. O momento pede atenção às conexões pessoais e profissionais, pois parcerias estratégicas podem ser o ponto de partida para novos projetos e ganhos inesperados.

Com Mercúrio entrando em retrogradação no mesmo período, revisar contratos e planejamentos pode ser um diferencial para evitar erros e aproveitar melhor o que está por vir. A organização será uma aliada poderosa para transformar intenções em resultados palpáveis.

Leia as previsões astrológicas a seguir, de acordo com a taróloga Tatiana Marinho, do Astrocentro.