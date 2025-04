Riqueza inesperada cai do céu para três signos até o final de semana

Em certos momentos, a vida nos surpreende com presentes que não estavam no radar. E, até o fim desta semana, os astros indicam uma chance real de ganhos inesperados para alguns signos do zodíaco.

Seja por mérito, conexão ou simples sincronicidade, a energia geral favorece trocas benéficas e reconhecimentos que vêm sem aviso. É um período em que o que você emana pode retornar com força dobrada.

Três signos estarão especialmente alinhados com esse fluxo de abundância súbita. Descubra quais são eles a seguir, conforme as previsões de Deborah de Obá, consultora esotérica do iQuilibrio.