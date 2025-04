Anjo da guarda ilumina o caminho financeiro de 3 signos na sexta-feira, 18

A sexta-feira chega com promessas de renovação. A influência do anjo da guarda traz clareza para decisões profissionais e coragem para mudanças que, até então, pareciam arriscadas. Há algo novo se aproximando, e desta vez, com o respaldo do universo.

As próximas semanas podem marcar um ponto de virada, um fim necessário, uma oportunidade que surge ou uma ideia antiga que finalmente encontra espaço para florescer.