Desilusão amorosa chega para 3 signos nos próximos dias, alertam orixás

Nos próximos dias, os orixás indicam momentos de reflexão e possíveis desilusões para alguns signos. Isso não deve ser encarado apenas como um aspecto negativo, mas como uma oportunidade para reavaliar expectativas e padrões emocionais.

Os orixás alertam que este será um momento de deixar mágoas para trás e buscar harmonia, tanto internamente quanto com os outros. O processo pode ser desafiador, mas traz consigo sabedoria e renovação.

Descubra os signos mais impactados a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.