Desgosto amoroso atinge 3 signos a partir de hoje, 22 de outubro

Nesta semana, a influência da quadratura entre o Sol e Plutão pode mexer com emoções profundas e trazer à tona questões reprimidas nos relacionamentos. Esse trânsito sugere que, onde há desequilíbrios, a tensão pode se intensificar.

Mercúrio e Saturno, em um aspecto harmônico, podem ajudar na comunicação, tornando as conversas mais racionais e produtivas. No entanto, será essencial cuidar da maneira como as palavras são usadas, especialmente em momentos mais delicados.

Este período pede sensibilidade e atenção nas relações, principalmente nos vínculos amorosos. Três signos, em especial, devem se atentar em relação a desgostos emocionais.