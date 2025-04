Fim do sofrimento e início da prosperidade chegam para três signos

De tempos em tempos, o céu oferece uma trégua no sofrimento e, nos próximos dias, isso tende a prevalecer. O sábado chega com uma energia de liberação, encerramento e renovação, trazendo a sensação de que, finalmente, a maré virou.

Essa virada não se dá por acaso: é resultado de um processo interno que, agora, encontra terreno fértil para florescer. A clareza mental retorna, as emoções se organizam e decisões mais alinhadas com os próprios desejos começam a surgir com naturalidade.

Três signos, em particular, sentirão essa passagem com força. Descubra quem dará os primeiros passos rumo à prosperidade a seguir, conforme as previsões de Deborah de Obá, consultora esotérica da iQuilibrio.