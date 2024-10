Ciclone de perdas envolve 3 signos a partir desta terça-feira (22/10)

Nesta semana, o céu tem movimentos astrológicos intensos que pedem cuidado. Mercúrio forma um aspecto harmônico com Saturno, facilitando diálogos e a criação de estratégias sólidas.

No entanto, o Sol faz uma quadratura com Plutão, o que pode trazer à tona questões relacionadas ao controle e à posse. Esse trânsito sugere um período delicado, em que alguns ajustes serão necessários para evitar desgastes.

Esses aspectos podem indicar um cenário desafiador para alguns signos, que terão que lidar com situações difíceis. A energia de Plutão exige transformação e pode trazer perdas necessárias para a renovação. A chave será a paciência e o cuidado ao lidar com as mudanças.