Sol em Libra destaca diplomacia e relacionamentos; a previsão do seu signo

No dia 22, o Sol ingressa no signo de Libra, marcando o início da primavera no hemisfério sul e do outono no hemisfério norte. Com essa transição, temas como justiça, ética, diplomacia e relacionamentos ganham destaque.

Este pode ser um ótimo momento para trocar ideias, ativar contatos, conhecer pessoas, construir pontes e agir de forma inteligente para se livrar de vez de alguns problemas que não são meramente individuais, mas que exigem jogo de cintura da nossa parte.