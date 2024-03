Dengue, uma doença traiçoeira: eu nunca havia visto meu filho tão mal

Eu passava as noites no quarto do meu filho com a sensação de que precisava ficar ali o protegendo de alguma coisa, ainda que soubesse que a ameaça já estava dentro dele. Quase não dormi: o sono dele era inquieto, lamurioso, e eu aproveitava a cada vez que ele se mexia para implorar que ele bebesse só um pouco de água — o ideal é contar e anotar quanto de líquido uma pessoa com dengue está conseguindo ingerir. Se não for suficiente de acordo com o tamanho da pessoa, pode ser necessário hidratação pela veia, num posto de saúde ou hospital.

No quarto dia, ele disse: mãe, eu não aguento mais.

Aguenta, aguenta, aguenta sim. Como é difícil ver um filho doente.

Já disse Virginia Woolf em seu belíssimo ensaio "Sobre a Doença" ser tão "estranho que a doença não tenha conquistado, ao lado do amor, das batalhas e do ciúme, seu lugar entre os principais temas da literatura". O ensaio saiu no Brasil pela editora Nós, com tradução primorosa de Ana Carolina Mesquita e Maria Rita Drumond Viana, e não fala sobre filhos doentes, o que mereceria um texto à parte. Toda vez que eu lia o título original, "On Being Ill", eu juntava o "I" com os dois "eles" e lia o número três em algarismos romanos: sobre ser três, eu e meus dois filhos.

Até o quinto dia, meu menino mais velho mal comia, mal saía do quarto, mal se levantava. No sexto dia, ele acordou bem. Mas a dengue é uma doença traiçoeira: é quando a febre baixa e tudo parece estar melhorando que vem o grande perigo, a fase crítica. Meu filho disse que estava ótimo e se deitou, e pouco tempo depois ele veio até mim, os olhinhos assustados, um pedaço de papel higiênico no nariz: mãe, meu nariz está sangrando.

Minha perna bambeou, porque eu sabia do perigo de dengue hemorrágica justo naqueles dias. Levei-o imediatamente ao hospital, onde ele ficou por alguns dias, acompanhando a evolução das plaquetas.