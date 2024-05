Ansiedade climática: como lidar com os sentimentos que nos cabem agora

Julia Dantas é escritora e sua casa foi uma das centenas de milhares de casas alagadas no Rio Grande do Sul. Empresto suas palavras para dizer o que aconteceu, o que está acontecendo. "Se algum dia eu virar cineasta e fizer um filme de terror, essa cena estará lá: a água brota por entre as junções do piso de madeira em manchas escuras mínimas que rapidamente ganham tamanho e se espalham indiferentes aos panos e às folhas de jornal com as quais se tenta suprimi-las. Outra cena: a água começa a atravessar por baixo a parede compartilhada com a vizinha e a parede que nos separa da rua, e, pela primeira vez na vida, a mocinha do filme se pergunta o quão sólida costuma ser uma parede. Ela pensa que o apartamento desocupado da vizinha deve ter virado uma piscina e não quer acreditar que o seu vai ser o próximo. Horas depois, a mocinha pensa também na ingenuidade dos panos, das folhas de jornal, da barreira que tentou segurar meio metro de água. São pensamentos demais para um filme de terror, eu sei, eu não disse que seria um filme bom."

Quando eu era criança, tinha um pesadelo recorrente: ondas gigantes tomavam as ruas do Guarujá, chegavam até o apartamento onde passávamos as férias. Eu acordava assustada, olhava ao redor, o piso seco, minha irmã respirando calma na cama ao lado, o alívio. Vejo na internet os vídeos das ondas no meio da cidade de Porto Alegre, dentro das casas: é horrível — eu imagino, eu não imagino — não poder acordar, não poder acordar porque o pesadelo é a realidade.

Tenho olhado para o meu quarto e imaginado a mesa boiando, meus documentos se desfazendo, a memória do meu computador e cada uma das minhas roupas se esfacelando. Tento viver normalmente, mas não consigo. Penso como seria se as fotos que juntei ao longo da vida se desfizessem em água, cada uma das cartas, os livros grifados, os diários da infância.