Drogas: já devíamos saber que criminalizar perpetua encarceramento em massa

Nos oito anos em que trabalhei num hospital penitenciário de São Paulo, tive diante dos olhos o que já sabemos: racismo prende e prisão mata. (O silogismo lamentavelmente funcionaria excluindo prisão da sentença: racismo mata).

Já virou quase um clichê dizer que a prisão pode ser mais deletéria à sociedade do que os crimes que levam a ela. "Escola do crime" é das expressões mais batidas que há: por trás das palavras, indivíduos com diferentes rostos e histórias, sujeitos a brigas de facção, superlotação das cadeias, acesso restrito a tratamentos e dispositivos de saúde, vivendo um cotidiano perpassado pela restrição de direitos quando muitas vezes estão lá justamente porque o Estado deixou de garantir direitos básicos, como moradia e alimentação.

Mas mesmo um clichê como esse os nossos senadores insistem em ignorar ao aprovarem esta semana a PEC 45/2023, que, se aprovada na Câmara, institui ser crime a posse ou o porte de qualquer quantidade de droga. A diferenciação entre traficantes e usuários será subjetiva, e não é difícil adivinhar que, no Brasil, isso significará que os primeiros continuarão a ser pobres e pretos.