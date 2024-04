Abandonar livros: é só dizendo não que aceitamos os nãos que dizem para nós

Você abandona livros? Eu não. Ou pelo menos eu achava que não, até que precisei fazer uma limpeza na cabeceira da minha cama, onde uma montanha de páginas se acumulava, e constatei que alguns já haviam sido abandonados. Não como uma decisão tomada do tipo "não estou gostando, vou parar de ler", mas algo passivo, até: a mera aceitação do fato de que um livro iniciado há quatro anos e no qual não toco há pelo menos três já foi largado.

É bom abandonar, disse uma amiga que deixou uma planta na rua na cidade em que tem uma segunda casa. Essa amiga é ótima em cuidar; imagino que tenha sido exigente para ela o gesto de largar no chão de uma esquina qualquer o vaso que abriga os galhos e folhas deixados há mais de década pela amiga que, por sua vez, abandonou a casa emprestada. Imagino a mistura de culpa e alívio, sentimentos que parecem contraditórios mas que, camaleônicos, tantas vezes se revestem um do outro.

Há quem largue livros sem culpa, só com alívio. Certas essas pessoas: com tanto para ser lido, com tanta gente que não tem acesso a livros para ler, abandonar e doar talvez signifique colaborar para que cada livro encontre de vez o seu leitor (pois abandonar pode ser tanto deixar pelo meio quanto soltar num banco para alguém pegar).