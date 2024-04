Supersônica: cega por erro médico, Maria começou a produzir audiolivros

Como são algumas edições maravilhosas e bem cuidadas de livros físicos, assim queremos que sejam os audiolivros da Supersônica, explica Maria, que hoje cursa letras na PUC-Rio. Daniela Thomas dirigiu vozes como as de Roberta Estrela D'Alva, Caio Blat, Maria Manoella e Isabel Teixeira para compor o que se apresenta agora como um belíssimo catálogo, disponível para a fruição de pessoas cegas e videntes.

Estou caminhando na rua quando começo a escutar a voz de Isabel Teixeira lendo "Paixão Simples", de Annie Ernaux. O entorno muda na presença da voz e sua cadência e textura particular que sustentam a narrativa. Textura: eu nunca havia percebido a textura de uma voz, a tridimensionalidade de um texto, eu nunca havia me proporcionado essa leitura outra, com os ouvidos que acolhem o livro de um jeito talvez mais vivo, com nuances que meus olhos não tinham me oferecido ao ler em silêncio.

Estou sentada quando a voz de Luiza Romão me arrepia a pele em seu "Também guardamos pedras aqui", livro do ano de 2022 do Prêmio Jabuti. A batida do meu pulso acelera com a de Luiza. Entendo o poema com o corpo.

Desço do ônibus e a voz de Caio Blat me leva a uma sala de jantar em que um homem se lamenta por não estar lá fora, na neve, e eu sinto a neve, eu a vejo contornar os galhos das árvores, ainda que o suor escorra pelas minhas costas no calor de São Paulo.

Sorrio, e é essa a forma do meu agradecimento à Maria Carvalhosa e à Supersônica.

Os livros da Supersônica estão disponíveis pelo Google Play, Kobo, Skeelo e Martins Fontes. Mais informações: https://www.supersonicalivros.com.br/