Se alguém porventura estivesse lendo seu "Sal" com uma bússola cujo norte fosse o autobiográfico, veria esfacelar-se esse teor na descrição acima, tão precisa, tão bela e perfeita, de uma menopausa que provavelmente não é a sua, pelo menos não ainda. Mas essa pessoa se veria então com outro norte: o da sua inteligência, o da mulher que observa e vê outra mulher, ou a mesma em outro tempo (pois, em "Canção Derruída", "as mulheres são todas iguais"). Como é esse olhar para a mulher?

Gosto de pensar no corpo escrevente como habitat ajanelado, lugar através de onde as coisas (e nas coisas o sexo delas, da língua que falam) escrevem-se. Assim, embora seja pela inclinação de minha letra que vem esse climatério, é ele em si mesmo que tem urgência de dizer-se, de escrever-se. Claro, entra aqui algo de especular: sou mulher também, as mães, tias, primas, vizinhas, as mulheres com quem convivi, elas se presumem em mim, estão contidas em algum ponto do tempo da minha carne, futura ou passada.

No caso desse texto, as imagens têm raiz no estranhamento que eu mesma sentia na adolescência, época de menstruações irregulares e de convívio com o corpo como intruso (escrevi "convício", acabei de deletar e corrigir, olha isso! Os gestos também se intrusam no discurso linear, as mãos sabem mais que a pronúncia. Ou sabem antes).

"As mulheres são todas iguais…" pode ser lido entre a brincadeira e a ameaça, com certo traço de ambiguidade. Escrevi sobre isso esses dias no Instagram, no @marbecker1109. Também dá pra pensá-lo como ironia: de dentro de sua profunda singularidade, emerge a mulher (irrepetível) e se diz igual a todas, se reveste de camaleão —assume-se a mesma que tantas, engole as máximas com que a rotulam, "mulher é sempre igual", "tu és igual à minha ex", e num contragolpe tece uma armadilha com a matéria dessa caixinha em que a colocam. Há muitos modos de ler esse poema, sempre me chegam novos. Tenho o maior interesse em saber.

Em alguns poemas, aparece a anorexia. "Mulher vinda da ausência de outra, da ausência do enredo de outra. mulher vinda de uma não-mulher"; "acho que emagreci para dizer de ti". A poesia é um tatear por explicação, ou o dizer possível na falta dela?

Às vezes uma, às vezes outra. Que formulações lindas, não consigo optar por uma só.