A maior parte do filme se passa dentro de Graceland, a mansão onde Priscilla passa a viver com Elvis, rodeado de sua equipe e de um bando de amigos. É dali que ela tem notícias pelos jornais e revistas sobre sua própria vida íntima: seu sofrimento é nítido ao folhear periódicos e descobrir que seu namorado, depois seu marido, está se relacionando com outras mulheres.

Ela espera. Ela, aos poucos, se modifica, sem que tampouco saibamos exatamente como. O professor de caratê, as amigas, a filha, as próprias roupas, e então ela vai deixando o quarto, a cama, onde se passa boa parte do filme, onde as alturas deles se igualam (mas não a força física).

Crescemos rodeadas de histórias onde o final feliz era o casamento. Em seu belo "Priscilla", Sophia Coppola deixa evidente que o final feliz de uma história de amor pode ser quando a história termina, mesmo que o amor não.