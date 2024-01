No rádio, uma entrevista com dicas sobre como enfrentar a difícil solidão do fim do ano. O post de uma amiga psiquiatra, seu rosto nitidamente cansado, em cuja legenda se lê algo como "filtro maravilhoso que se chama 'psiquiatra no mês de dezembro'". As demandas do meu próprio consultório mais intensas; alguns amigos mais fragilizados, sensíveis, como que se preparando para esses últimos dias, para a dor do ano que se vai, dor que com sorte conseguimos transformar em desejo, em plano, em semente para o que se inicia.

Sim, as pessoas parecem sofrer mais no fim do ano, neste momento de balanço, de revisitar o que se cumpriu e o que não. O que não se fez costuma superar o que se fez, simplesmente porque uma lista é sempre uma lista de expectativas, e expectativas são feitas para serem frustradas, e então renovadas.

As pessoas parecem sofrer mais entre o Natal e o ano-novo justamente porque é tempo de ser feliz, e sentir-se triste — tão legítimo — parece estar errado agora, um pesar duplo, pelo sentimento e pelo fato de o sentir.