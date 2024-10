O puerpério não é exclusivo da gravidez e também acontece na adoção

A chegada de um filho na família faz tudo mudar. Papéis, rotinas, lugares, objetos, caminhos, convivência social, emoções. E essa chegada envolve um processo de adaptação emocional com possíveis crises e alterações fisiológicas, sociais e emocionais na vida dos novos pais/cuidadores, que percorrerão uma longa jornada para aprender a cuida da criança.

Viver o fenômeno do puerpério na chegada da minha filha pela via da adoção, em 2018, me fez perceber que as questões emocionais que estava vivendo no pós-adoção tinham conexão com o que está descrito na literatura sobre a vivência das famílias biológicas e das mães no pós-parto.

Você já deve ter ouvido falar do puerpério. Nessa fase após o parto, a mulher pode ter alterações emocionais de choro, humor, sono, apetite, com oscilações bruscas e emoções a flor da pele. O que as pesquisas mostram é que esse fenômeno emocional não tem relação exclusivamente com a gravidez e o parto, pois pessoas que não gestaram também vivem o puerpério emocional, seja companheiros(as) e famílias adotivas.