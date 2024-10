Bela, recatada e do lar, ou seria um alvo fácil para violentar?

Posicionamentos como o do empresário ultrapassam a linha da opinião individual, pois, na verdade, refletem um sistema histórico patriarcal que ainda legitima o controle masculino sobre as mulheres, principalmente no que diz respeito às esferas financeira e emocional.

A violência patrimonial e psicológica, muitas vezes invisíveis, são consequências diretas de comentários como esses, que alimentam e reforçam a dependência e a subordinação feminina. Se quisermos avançar, não apenas na luta pela equidade de gênero, mas igualmente no combate à violência contra a mulher, é urgente desconstruir estereótipos sexistas que tiram da mulher o direito de construir suas narrativas e escrever sua própria história. O combate à misoginia e ao machismo em todos os seus recortes, incluindo nos discursos aparentemente inofensivos, é um passo essencial para o combate à violência de gênero que ainda aprisiona tantas mulheres no Brasil.

*Fayda Belo é advogada criminalista especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios, e pós-graduada em penal e processo penal. Fayda é escritora do livro "Justiça para todas: o que toda mulher deve saber para garantir seus direitos", um guia que esclarece crimes de gênero para as mulheres. Atua também como palestrante, professora convidada, consultora de gênero, diversidade e inclusão, integra a lista do Brazil Charlab como uma das advogadas mais influentes do Brasil. Atualmente, Fayda ocupa cadeiras de destaque em mesas como a do Comitê permanente do Fórum Nacional de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher (FONAVIM), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Diretoria Nacional da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, Membra do Instituto Bertha Lutz, Diretoria do Instituto Mulheres no Poder, além de possuir formação em equidade de gênero pela ONU Mulheres.