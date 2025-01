Fall Out Boy é headliner da I Wanna Be Tour 2025; veja quem mais fará show

Good Charlotte: Surgida em 1996 em Waldorf, Maryland, esta banda de pop punk é conhecida por músicas como "Lifestyles of the Rich and Famous" e "The Anthem". Depois de um hiato, retornaram em 2018 com o álbum "Generation Rx".

Yellowcard: Banda de pop punk e rock alternativo formada em 1997 em Jacksonville, Flórida. Conhecidos por "Ocean Avenue" e "Only One", se separaram em 2017, mas se reuniram em 2022.

Story of the Year: Formada em 1995 em St. Louis, Missouri, esta banda de post-hardcore e emo é conhecida por "Until the Day I Die" e "Anthem of Our Dying Day". Entraram em hiato em 2011, mas se reuniram em 2013.

The Maine: Banda de pop punk e rock alternativo formada em 2007 em Tempe, Arizona. Conhecidos por "Black & White" e "Misery", continuam ativos lançando vários álbuns desde sua formação.

The Veronicas: Este duo pop de Brisbane, Austrália, foi formado em 2004 pelas irmãs Lisa e Jessica Origliasso. Elas são conhecidas por "Hook Me Up" e "4ever". A banda teve um hiato de 2013 a 2019, mas retornou com o álbum "Godzilla".

Neck Deep: Banda de pop punk formada em 2012 em Wrexham, País de Gales. Conhecidos por "Can't Kick Up the Roots" e "In Bloom", continuam ativos lançando vários álbuns desde sua formação.