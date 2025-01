Lucy Alves quer se dedicar aos palcos: '2025 será essencialmente musical'

A cantora, atriz e multi-instrumentista Lucy Alves estreou a turnê "Gato do Mato" no festival Universo Spanta, no domingo (12), no Rio. O show contou com músicas do álbum novo da artista lançado em novembro, versões de Liniker e João Gomes, além da participação de Natascha Falcão.

O que ela contou

O trabalho novo de Lucy Alves fala da travessia nordestina para outras partes do país em busca de novas histórias e sonhos —o que narra a própria trajetória de Lucy. "Eu estou muito feliz de estrear esse projeto na cidade que me acolheu. Eu morei muitos anos na Paraíba e vim para o Rio de Janeiro construir minha carreira solo."