Fim de semana: shows de mulheres tomam palcos do Sesc; Rio curte festival

Sandra de Sá, Mariana Aydar, Alaíde Costa, Rachel Reis, Silvia Machete e Tássia Reis fazem shows em São Paulo e região no fim de semana, em unidades do Sesc. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o festival Universo Spanta reúne atrações de vários gêneros.

O que vai acontecer

Na sexta (10), Sandra de Sá canta no Sesc Pinheiros, em São Paulo, e faz um segundo show no sábado, no mesmo local. Também na sexta, Tássia Reis se apresenta no Sesc Santo André, no ABC paulista.

Alaíde Costa e Rachel Reis são atrações respectivamente do Sesc Vila Mariana e Sesc Pompeia, cada uma com shows no sábado e no domingo. Somente no sábado, Silvia Machete se apresenta em outro espaço do Sesc Pompeia.