Cure, Nick Cave, Kim Gordon: veteranos do alternativo ocupam listas de 2024

"Songs of The Lost World", décimo quarto álbum do Cure, saiu em 1° de novembro de 2024, 16 anos após o último lançamento dos góticos ingleses, e na sequência de uma série de ações de marketing, como a criação de um site especial para divulgação e o envio por e-mail da lista de músicas.

O disco vendeu mais de 50 mil cópias na primeira semana, chegando ao topo das paradas no Reino Unido, França, Bélgica, Holanda e Alemanha, um feito em tempos de streaming e por um trabalho que nem de longe lembra momentos mais pop e felizes do grupo como "In Between Days" e "Friday I'm in Love".

Suas oito canções já estavam praticamente prontas desde 2019, e seu clima soturno e melancólico é facilmente justificável: Bob Smith as compôs durante o luto pela perda de sua mãe, pai e irmão.

Com longas introduções, ritmo lento e letras que falam sobre mortalidade, impermanência e perdas, "Songs of The Lost World" remete ao clássico "Disintegration", e não à toa é o melhor - e mais triste - álbum do Cure desde então, podendo ser encaixado como um quarto elemento na 'trilogia da depressão', formada pelos discos "Pornography" (1982), "Disintegration" (1989) e "Blood Flowers" (2000).

Um álbum maravilhoso, mas não recomendado em momentos de fragilidade emocional.