Festival Nas Batalhas: Resistência, Diversidade e Danças Urbanas no Sesc SP

Além de DJ Alex Luxury, o evento conta com a participação de nomes como Raquel Cabaneco, bailarina que já trabalhou com grandes estrelas da música e será jurada das batalhas All Style; Bboy Chileno, precursor do hip hop no Brasil e destaque na Cypher da Diversidade; e Helena Black, drag queen que assume o papel de mestra de cerimônias, agregando ainda mais representatividade ao evento.

O repertório musical traz um mergulho nos ritmos do hip hop, funk, soul e disco, reforçando a conexão entre resistência, expressão e pertencimento.

Serviço:

Sesc Belenzinho - Data: 4 de janeiro. Horário: 14h às 18h. Endereço: Rua Padre Adelino, 1000 - São Paulo

Sesc Guarulhos - Data: 11 de janeiro. Horário: 16h às 17h30. Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, 1200 - Guarulhos

Sesc Paulista - Data: 12 de janeiro- Horário: 16h30 às 18h30. Endereço: Avenida Paulista, 119 - São Paulo

Sesc Itaquera - Data: 19 de janeiro. Horário: 13h às 17h. Endereço: Avenida Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000 - São Paulo

Entrada gratuita e classificação indicativa livre.