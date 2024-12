De 'Macetando' a 'Descer pra BC': a retrospectiva de 2024 em 12 músicas

Fevereiro: 'Macetando' - Ivete Sangalo com Ludmilla

Entre "Perna Bamba", de Léo Santana, e "POCPOC", de Pedro Sampaio, havia muita concorrência para o posto de hit do Carnaval 2024. No fim, Veveta e Lud venceram a corrida —como esquecer Baby do Brasil anunciando o fim do mundo em cima do trio elétrico, e Ivete respondendo com "a gente maceta o apocalipse"?

0:00 / 0:00

Março: 'Qual é seu desejo?' - Tz da Coronel ft. Ryu, The Runner

O trap chegou ao topo das paradas brasileiras em março. Após ser lançado no fim de fevereiro, a música imediatamente ficou entre as mais ouvidas. Ainda em março, Tz da Coronel incluiu o hit no seu show, no Lollapalooza, com Oruam.