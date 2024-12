Pra outro lugar, baby! Longe do Réveillon em Copa, descubra festas pelo Rio

O Ano Novo do Rio de Janeiro é um dos mais famosos do mundo, e Copacabana costuma ser a primeira opção de quem vai passar a virada na cidade. Mas, para quem busca driblar a agitação do bairro, que costuma reunir mais de 3 milhões de pessoas, as festas pagas podem proporcionar mais segurança, menos perrengue. É uma boa pedida para começar 2025 com o pé direito e all inclusive, com comida e bebida liberada.

Réveillon Vista

Anitta e o grupo de pagode Menos é Mais são as principais atrações da noite com vista para a Marina da Glória.

Marina da Glória, 31/12, às 20h. R$ 895 (fem); R$ 995 (masc), via Ingresse.