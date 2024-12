A vez das patroas: em 2024, sertanejas crescem em estilo dominado por eles

As mulheres do sertanejo consolidaram ainda mais seu espaço em 2024, quebrando barreiras e acumulando conquistas inéditas, como o domínio total das indicações nas categorias do gênero no Prêmio da Música Brasileira. E cada integrante desse fenômeno foi estrela de grandes atos, como Ana Castela fechando perto de 300 shows no ano, Lauana Prado dominando as paradas de streaming, e Simone Mendes recebendo novamente a irmã, Simaria, no palco.

Para fechar com sela de ouro mais um ano em que o gênero ganhou maiores contornos femininos, a Globo exibe, nesta quarta (18), pela primeira vez, o especial "Amigas". É uma versão delas para o projeto "Amigos", famoso nos anos 1990 com vozes masculinas do gênero.

Com apresentação de Rafa Kalimann, o programa traz Ana Castela, Maiara & Maraisa, Lauana Prado e Simone Mendes com seus hits e homenagem a Paula Fernandes e a Marília Mendonça, morta em 2021. E como fim de ano nos remete a retrospectivas, Toca relembra como foram os últimos 12 meses de mulheres que já fizeram história no gênero.