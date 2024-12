Liniker, Ana Castela e Sonza se destacam no WME Awards; veja as vencedoras

Ana Castela foi homenageada com o título de Artista do Ano. O reconhecimento, chancelado pela revista Billboard norte-americana, veio em um ano em que a sertaneja foi uma das mais tocadas no Brasil e vencedora do Grammy Latino pela primeira vez. Ela também subiu ao palco para uma apresentação do hit "Nosso Quadro".

Um time de grandes estrelas entregou uma série de performances para enaltecer o poder musical feminino na ocasião. Além de Ana, Luísa Sonza, Priscilla e Melly foram algumas das cantoras que deram um show ao longo da noite.

Lia de Itamaracá e Nara Leão foram as grandes homenageadas do evento. Aos 80 anos de idade, Lia subiu ao palco, cantou e foi reconhecida como um verdadeiro patrimônio do Pernambuco. Já Nara, lenda da Bossa Nova que morreu em 1989, recebeu um tributo por seu impacto na cultura brasileira, com direito a um prêmio entregue a sua filha e uma apresentação de Luísa Sonza.

Veja as vencedoras do WME Awards 2024

*Categorias de voto popular

Álbum