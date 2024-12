Rashid, Mariana Aydar e Maestrinho se apresentam em dezembro na Casa Natura

A Casa Natura Musical já tem agenda de dezembro definida: serão três shows de diferentes estilos musicais. Assinante UOL tem 40% de desconto em ingressos em qualquer atração.



Após a volta de Letuce (duo de Letícia Novaes - Letrux - e Lucas Vasconcellos) abrir os caminhos da programação, o espaço recebe o excêntrico cantor e compositor Rogério Skylab, o rapper Rashid apresenta o show de lançamento do álbum "Portal"; e Mariana Aydar e Mestrinho performam num show totalmente dedicado ao forró.



Confira mais informações de cada show:

Rogerio Skylab | Show "A Trilogia do Fim"

No dia 07 de dezembro a Casa Natura Musical recebe Rogerio Skylab e banda, que pela primeira vez em São Paulo faz o show "A Trilogia do Fim". Além de faixas inéditas como o single "Rainha do Mar", o artista revisita na apresentação da Casa clássicos de décadas de trabalho. A Trilogia do Fim é uma nova produção de Sylab com três volumes, o último deles lançado em setembro desse ano.

Rogerio Skylab começou sua trajetória como compositor no início dos anos 90, com o disco Fora da Grei, lançado em vinil. Ao longo de sua carreira, lançou a série Skylabs, composta por 10 discos, com destaque para o Skylab V, que lhe rendeu o Prêmio Claro de Música Independente, e "Skylab IX", que resultou em seu primeiro DVD.