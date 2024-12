Saudades da Whitney? Belinda Davids traz ao Brasil sua homenagem à cantora

A cantora traz ao país o espetáculo "The Greatest Love of All", batizado com o nome da música que é um dos maiores hits de Whitney. Além dessa faixa, não vão faltar nos shows as eternas "I Will Always Love You" e "I Wanna Dance with Somebody".

A cantora sul-africana Belinda Davids Imagem: Divulgação

A apresentação promete ser uma experiência completa. Belinda será acompanhada de uma banda ao vivo, bailarinos e figurinos. O objetivo da produção é capturar a essência de Whitney Houston.

Quem é a intérprete

Belinda Davids nasceu na pequena cidade costeira de Port Elizabeth, na África do Sul. Vinda de uma família musical com sete filhos, ela encontrou consolo e empoderamento na música durante os difíceis tempos do Apartheid.

A cantora começou a se apresentar profissionalmente aos 14 anos e se tornou habilidosa em muitos gêneros, mas seu verdadeiro amor sempre foi o R&B. Sua maior inspiração foi Whitney Houston, cuja influência moldou sua carreira e estilo musical.