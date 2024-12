Rapper dos EUA cancela, e Afropunk Experience SP anuncia Ludmilla no lineup

Entra Ludmilla, sai Doechii. A rapper americana cancelou a apresentação que faria no Afropunk Experience, versão mais enxuta do festival do maior festival de cultura black do mundo. Em seu lugar, a organização anunciou show da cantora Ludmilla. O evento acontece no sábado (14), no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

O que vai rolar

Pela primeira vez, a cidade recebe o Afropunk Experience. A versão completa do festival aconteceu nos dias 9 e 10 de novembro, em Salvador, e reuniu mais de 52 mil pessoas.

Serão cinco shows no total. Anelis Assumpção cantando "Legalize It" (icônico álbum do jamaicano Peter Tosh), Rachel Reis, Yago Oproprio, a cantora ganense-americana Amaarae pela primeira vez no Brasil, e, agora Ludmilla.