Beyoncé é eleita maior estrela pop do século 21 pela Billboard

Você pode vê-la no palco por meio minuto e reconhecer instantaneamente que ela é uma estrela de todos os tempos [?]. Mas entender o escopo total de seu impacto também requer um conhecimento profundo da música pop e da cultura americana do século XXI, e as maneiras pelas quais ela a dominou, elevou e transformou nos últimos 25 anos.

A revista nomeou o trabalho de Beyoncé como "obra de arte" e destacou o legado da cantora. "Ela não segue tendências ou busca juventude; mesmo ao colaborar com artistas mais novos, ela encontra um terreno comum que não compromete ou distorce nenhuma das partes. Em vez disso, ela busca a grandeza: obras artísticas totalmente realizadas que enriquecem não só seu legado, mas também a cultura e a história da música popular."

A lista foi definida pela equipe da revista e Taylor Swift ocupa a segunda posição do ranking, seguida de Rihanna. "Taylor Swift é a única pessoa a ganhar o prêmio de álbum do ano no Grammy quatro vezes. Ela tem o segundo maior número de entradas na Billboard Hot 100 de todos os tempos e empata com Jay-Z no segundo maior número de álbuns em primeiro lugar na Billboard 200 (superado apenas pelos Beatles)", escreveu a publicação.

Entre outros nomes, a lista segue com Drake na quarta colocação. Lady Gaga, Britney Spears, Kanye West e Justin Bieber vêm na sequência.

Confira o ranking completo:

1. Beyoncé

2. Taylor Swift

3. Rihanna

4. Drake

5. Lady Gaga

6. Britney Spears

7. Kanye West

8. Justin Bieber

9. Ariana Grande

10. Adele

11. Usher

12. Eminem

13. Nicki Minaj

14. Justin Timberlake

15. Miley Cyrus

16. Jay-Z

17. Shakira

18. The Weeknd

19. BTS

20. Bruno Mars

21. Lil Wayne

22. One Direction

23. Bad Bunny

24. Ed Sheeran

25. Katy Perry