'Tombada viva', Fafá de Belém abre memórias: 'Já falaram coisas horrorosas'

Outra história impactante foi sobre a gravação da música "Vermelho" após uma ida a Parintins, que enfrentou impasses. "Disseram que não tinham mais dinheiro", disse. "Para a surpresa desse produtor, absurdamente sudestino, 'Vermelho' hoje é uma epidemia, é hino de campanha política. É o hino do Benfica, time de futebol mais importante de Portugal".

Além dela, houve a gravação de "Memórias", em que ela levou uma enxurrada de críticas aos 22 anos. "Críticos que me tinham na conta mais alta me falavam coisas horrorosas. Não consegui entender por que as pessoas passaram a me odiar, se um disco antes eu era tudo de melhor", lembra.

Também foi marcante seu primeiro contato direto com Chico Buarque, de quem sempre foi fã. "Quando Chico Buarque me ligou, eu disse 'eu preciso de um calmante, um excitante e um bocado de gim. você é muito grande pra mim'", lembra. "Não acho normal falar com Chico, meu primeiro grande ídolo. Com minha primeira mesada comprei o primeiro disco de Chico, aquele dele rindo e ele sério".

A cantora ainda comentou sobre seu vasto repertório de gosto musical que tem hoj, e que passa por diversos gêneros. "Não tenho estilo, não tenho rumo", diz. "Sou apaixonada por Jão da mesma forma que estou encantada pelo novo trabalho da Alaíde Costa."

Minha postura meio anárquica me junta muito mais às pessoas mais jovens Fafá de Belém

'É a grande obra que eu fiz': Fafá discute 'Memórias' e veias do rock