Lana Del Rey anuncia lançamento de novo álbum para maio

Lana Del Rey surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (25) ao anunciar o lançamento de seu novo álbum "The right person will stay".

O que aconteceu

Lana Del Rey revelou que seu décimo álbum chega ao streaming no dia 21 de maio de 2025 com 13 faixas. O anúncio foi feito pelas suas redes sociais, nesta segunda-feira (24).

O projeto sucede "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd", de 2023. De acordo com a publicação, a produção conta com Jack Antonoff, Luke Laird e Drew Erickson