Manu Bahtidão faz show após superar depressão: 'Achei que não ia dar conta'

Manu Bahtidão se apresenta no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, nesta quarta (20), para a gravação do DVD "Destino". O show da cantora, que promete levar o tecnobrega para a zona oeste da cidade, marca também um momento de superação: ela se recuperou recentemente de um quadro de depressão.

O que vai acontecer

Manu ficou nacionalmente conhecida após o hit "Daqui pra Sempre", em 2023, ao lado de Simone Mendes, e "Abismo", com Mari Fernandez. Mas ela tem uma carreira de sucesso na região norte do país com o tecnobrega. Somente no ano passado ela se encontrou no "Breganejo" e, desde então, coleciona sucessos como "Torre Eiffel", "Se Não For Tu" e "Garrafa de Gin".

"O Breganejo foi o ritmo que me abriu caminhos", conta, em entrevista a TOCA. "Minha música era conhecida como periférica, havia um preconceito e ainda há um preconceito muito grande com o gênero, foi com a gravação de 'Daqui pra Sempre' que rompemos algumas fronteiras. Foi quando tudo começou em questão de reconhecimento pra mim."